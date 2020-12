Jadwiga Emilewicz: Zaostrzenie restrykcji? Nie byłabym zaskoczona

Emilewicz mówiła również o sytuacji gospodarczej. - Poziom bezrobocia nie jest bardzo wysoki, jest niższy niż zakładaliśmy w kwietniu już w pierwszych tygodniach pandemii. Wiemy, że są branże, które są w sposób szczególnie dotknięty, ale to dla nich właśnie kolejna tarcza, którą w tym tygodniu podpisał prezydent Andrzej Duda - komentowała.

- Czytając wszelkie informacje na temat tego, jak się Europa przygotowuje do szczepień i teraz chce bardzo mocno wyhamować, wypłaszaczyć linię zachorowań, nie byłabym zaskoczona, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli informację, że restrykcje zostają zaostrzone - powiedziała w rozmowie z Polsat News była wicepremier Jadwiga Emilewicz

Posłanka zaapelowała również o to, by Polacy zaszczepili się przeciw koronawirusowi. - Musimy się zaszczepić jeżeli chcemy , by mówić o koronawirusie w czasie przeszłym dokonanym - powiedziała.



- Mamy umiarkowany stosunek do szczepień, wiemy jak niewielka część z nas szczepi się na grypę co roku, więc to nie jest postawa jakoś szczególnie zadziwiająca, aczkolwiek wszyscy eksperci na świecie mówią jednoznacznie. Bez zaszczepienia się nie będziemy mogli mówić o złapaniu odporności - dodała.