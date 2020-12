Koronawirus. Szwajcaria zamknie restauracje na miesiąc?

Rząd Szwajcarii jest poddawany presji, by zaostrzyć reżim kwarantanny w kraju w związku z wysoką liczbą wykrywanych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 co wywołuje rosnącą presję na system ochrony zdrowia w kraju.

W Szwajcarii wykryto blisko 400 tysięcy zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. W Szwajcarii i Liechtensteinie zmarło ponad 5 880 chorych na COVID-19.

Po złagodzeniu obostrzeń wprowadzonych w marcu władze Szwajcarii starały się uniknąć powrotu do lockdownu, ograniczając się do nakazania restauracjom, barom i sklepom, by te zamykały się o 19.