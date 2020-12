Ekspert TV Trwam: Respiratory skracają życie wielu pacjentom

Hałat przekonywał, że obecnie nie można mówić o szczepionkach na koronawirusa, a o „kandydatach na szczepionkę”. - 2 grudnia Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), w której opinie wielu wierzy, łącznie z naszymi rządzącymi, stwierdziła, że jest kilkunastu kandydatów, którzy przeszli trzecią fazę. Jest ich trzynastu. Większość z nich pochodzi wyłącznie z jednego kraju. W ogromnej większości są to firmy chińskie, łącznie z Pfizerem, który ma w swojej szczepionce elementy z Niemiec, ale także z Chińskiej Republiki Ludowej - przekonywał. - Kiedy dzisiaj w Polsce mówimy o szczepionkach, jest to odległa przyszłość - dodał.

- Zasada, że należy docenić wartość szczepionek w zachowaniu zdrowia i życia ludzi obowiązuje, ale pod warunkiem, że te szczepionki są przebadane. Te, o których mówimy, nie są przebadane, o czym wszyscy dokładnie wiedzą - tłumaczył widzom TV Trwam epidemiolog.

Jak wyjaśnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, „bezpieczeństwo szczepionek jest szacowane w badaniach klinicznych u ludzi: kolejno w badaniach I fazy, gdzie badane jest właśnie bezpieczeństwo szczepionki, w badaniach II fazy, gdzie głównie badana jest odpowiedź układu odporności osób zaszczepionych i poszukiwana jest optymalna dawka oraz w badaniach III fazy, gdzie oceniana jest skuteczność i bezpieczeństwo pod kątem występowania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz bezpieczeństwo jej podawania z innymi szczepionkami już ujętymi w programach szczepień”. Następnie szczepionka trafia do rejestracji do Europejskiej Agencji Leków. Dopiero „po zarejestrowaniu szczepionki nadal prowadzone są badania porejestracyjne obejmujące uzupełniające badania kliniczne IV fazy, gdzie badane są duże populacje, co umożliwia wychwycić najrzadziej występujące ciężkie NOP lub takie które występują w odległym czasie po szczepieniu”.

Szczepionki przeciw Covid-19 typu mRNA, opracowywane przez firmę Pfizer we współpracy z firmą BioNTech (robocza nazwa preparatu: BNT162b2) oraz przez firmę Moderna we współpracy z National Institute of Allergy and Infectious Diseases (robocza nazwa preparatu: mRNA-1273) przeszły wszystkie trzy fazy badań klinicznych przed rejestracją w Europejskiej Agencji Leków, podobnie jak szczepionka wektorowa firmy AstraZeneca, opracowywana we współpracy z Uniwersytetem w Oksfordzie.