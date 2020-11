Jarosław Gowin: Prezydent Andrzej Duda zadzwonił. Powiedział, że nie akceptuje zamknięcia stoków

Minister odniósł się w ten sposób do zdjęć między innymi tłumów narciarzy w kolejkach do wyciągów, nieprzestrzegających wymaganego dystansu, które po minionym weekendzie obiegły internet.

Rząd przygotowuje się do okresu świątecznego i ferii. Aby nie doszło do nowej fali zakażeń koronawirusem, zamknięte będą pensjonaty, hotele i punkty gastronomiczne.

Wieczorem w rozmowie z Polsat News Jarosław Gowin przyznał, że w sprawie otwarcia stoków bezpośrednio interweniował prezydent Andrzej Duda.

- To prezydent Andrzej Duda do mnie zadzwonił i powiedział, że nie zaakceptuje zamknięcia stoków. Zaapelował też, żebym wraz z branżą narciarską wypracował specjalne procedury sanitarne, co też się stało i umożliwiło otwarcie stoków - powiedział minister rozwoju, pracy i technologii.

Wicepremier zapowiedział, że stoki będą otwarte, jednak "niestety bez otwarcia ośrodków, pensjonatów, hoteli" oraz "punktów gastronomicznych, a mówiąc precyzyjnie, te punkty będą mogły świadczyć usługi, tak jak wszystkie pozostałe restauracje, czyli na wynos".