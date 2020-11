Szkocja podziękuje służbie zdrowia. Premia dla pracowników

Na ten cel zostanie łącznie przekazanych około 180 mln funtów. Pieniądze trafię do 300 tysięcy pracowników, w tym pielęgniarek, salowych, lekarzy, pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, pracowników domów opieki, hospicjów oraz pracowników opieki nad dziećmi.

- Brawa były ważne, ale nigdy nie były wystarczające. Nasze uznanie musi być pokazane w bardziej namacalny sposób - dodała.

- Oczywiście, taka zapłata nigdy nie może zbliżyć się do wyrażenia naszego pełnego podziwu dla tych, którzy troszczyli się o nas tak heroicznie. Ale dla naszych pracowników służby zdrowia i opieki, to demonstracja tego, co jesteśmy wam wspólnie winni - i serdeczne podziękowania za poświęcenie, jakie poczyniliście - wyjaśniła Sturgeon.