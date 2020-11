Koronawirus w UE: Trzy kraje z wyższym wskaźnikiem zgonów na COVID od Polski

31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył Luksemburg - obecnie wynosi on tam 1209,7 - po wzroście o 14,5.



14 listopada wskaźnik 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Austria - obecnie wynosi on tam 1081,2 (spadek o 2,5).



4 listopada października próg 1000 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczył Liechtenstein - 17 listopada wskaźnik ten ponownie spadł jednak poniżej 1000 i wynosi tam 961,5 po spadku o 23,4 w ciągu doby.



31 października wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Słowenia - ale 12 listopada wskaźnik ten spadł poniżej tego poziomu i obecnie wynosi on tam 958,2 (wzrost o 18,3 w ciągu doby).



19 listopada wskaźnik liczby zakażeń w ciągu 14 dni na 100 tysięcy w Czechach spadł poniżej 1000 (22 października w Czechach liczba zakażeń w ciągu 14 dni na każde 100 tysięcy mieszkańców przekroczyła 1000), a 20 listopada poniżej 900 i wynosi obecnie 843,3 (spadek o 63,5, piętnasty dzień spadku wskaźnika z rzędu). 13 listopada był pierwszym od wielu tygodni dniem, gdy wskaźnik ten w Czechach nie był najwyższy spośród wszystkich państw UE i EOG.



16 listopada wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyła Chorwacja - obecnie wynosi on tam 845,5 (wzrost o 7,8).



11 listopada wskaźnik 700 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni przekroczyły Włochy, a 20 listopada Włochy przekroczyły wskaźnik 800 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców - obecnie wynosi on tam 801,3 (wzrost o 2,8).



7 listopada wskaźnik 900 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 14 dni koronawirusem SARS-CoV-2 przekroczyła Francja - ale 14 listopada spadł poniżej 900, a 17 listopada poniżej 800 i obecnie wynosi on tam 723,6 po spadku o 55,1 w ciągu doby.



794,6 zakażeń koronawirusem (wzrost o 25,1) w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców wykryto w Portugalii.



19 listopada wskaźnik zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców przekroczył 700 na Litwie - obecnie wynosi tam 765,9 (wzrost o 24,4).



Belgia 23 października przekroczyła wskaźnik 1000 zakażeń koronawirusem na 100 tysięcy mieszkańców - od 13 listopada wskaźnik ten wynosi w tym kraju poniżej 1000, od 14 listopada poniżej 900, od 15 listopada poniżej 800, od 18 listopada poniżej 700, a od 19 listopada poniżej 600. Obecnie jego wysokość to 556,2 - o 41,3 mniej niż dzień wcześniej.



Na przeciwnym biegunie znajduje się Finlandia - z 57,4 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni na 100 tysięcy mieszkańców (wzrost o 2,9). 15 listopada wskaźnik ten spadł poniżej 100 również w Islandii, gdzie wynosi obecnie 59,9.



Najmniej zgonów na COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców stwierdzono w ostatnich 14 dniach w Finlandii - 0,2 i Norwegii - 0,4.