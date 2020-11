Koniec lockdownu w Anglii. Będą regionalne obostrzenia

Premier Boris Johnson nieco ponad dwa tygodnie temu wprowadził lockdown Anglii, aby zapanować nad szybko rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Zapowiadał jednocześnie, że do złagodzenia obostrzeń może dojść najwcześniej 2 grudnia.

- Wrócimy do regionalnego, wielopoziomowego podejścia - zapowiedział Johnson. Zaproponowane rozwiązanie ma obowiązywać do końca marca.

- To będzie ciężka zima. Boże Narodzenia nie może odbyć się w normalnych warunkach, a droga do wiosny jest długa. Droga ucieczki jest w zasięgu wzroku - mówił premier. - Musimy się bronić przed wirusem do czasu, aż szczepionki przyjdą na ratunek - kontynuował.

W czwartek ma zapaść decyzja, które regiony Anglii znajdą się w trzeciej, najwyższej strefie zagrożenia.

Nowe przepisy będą obowiązywały tylko w Anglii. Walia, Szkocja i Irlandia Północna mają własne strategie walki z epidemią.