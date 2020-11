Stoki dla lokalnych mieszkańców? "Idzie w tym kierunku"

W sobotę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że ferie zimowe będą skumulowane w jednym okresie - między 4 a 17 stycznia. Radził obywatelom, by nie planowali zimowych wyjazdów na narty. Z kolei wicepremier Gowin pytany w Polsat News o to, czy oznacza to zamknięcie wyciągów narciarskich zaznaczył, że skoro branża turystyczna i hotelarska jest zamknięta, to wydaje się rzeczą oczywistą, że będzie to dotyczyć również wyciągów narciarskich.

- W dobrych, rzeczowych rozmowach z branżą narciarską wypracowaliśmy protokół sanitarny, który jeszcze dziś skonsultujemy z GIS. Wygląda na to, że wkrótce będziemy mogli ogłosić dobre wieści dla narciarzy - napisał na Twitterze wicepremier i minister rozwoju, Jarosław Gowin.

O planach rządu mówił w rozmowie z TVP Info Piotr Müller. - Jest kwestią do zdecydowania i raczej idzie w tym kierunku, żeby zostawić otwarte stoki dla tych, którzy mają najbliżej, czyli dla osób, które mieszkają po prostu w pobliżu tych stoków, tak aby oni z nich mogli korzystać - przekazał rzecznik rządu.