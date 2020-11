Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Ferie w tym roku spędzamy w domu

Czytaj także: Minister zdrowia Adam Niedzielski: Nie przewidujemy otwierania hoteli i pensjonatów Dane nie zostały jeszcze opracowane. - Teraz stacje powiatowe, które muszą spracować te wyniki, będą je dodawać PESEL-ami do poszczególnych dni. Nie mogliśmy ich więc wykazać w dziennym raporcie, ponieważ byłoby to mylące i sugerowałoby, że dzisiaj mamy ponad 32 tys. zakażeń - tłumaczył Andrusiewicz.

- To system bazujący nie na raportach Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, ale na raportach przekazywanych bezpośrednio z laboratoriów wykonujących testy - zaznaczył. Dodał, że dane są przekazywane w trybie ciągłym, "tak naprawdę 24 godziny na dobę, po każdym wykonanym teście - jeżeli mamy już wynik, jest on od razu raportowany w systemie".

Odnosząc się do tych danych rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że to pierwszy raport z systemu elektronicznego EWP.

Lekarze POZ mają otrzymać testy na koronawirusa

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia zwrócił też uwagę na liczbę zleceń na testy na koronawirusa, wystawionych przez lekarzy POZ. Według niego, może ona świadczyć o tym, co "będzie się działo w najbliższych dniach".

- Jeszcze w ubiegłym tygodniu ta liczba zleceń we wtorek, czyli zaraportowana z poniedziałku, to było 48 tys. Dzisiaj liczba zleceń z POZ zaraportowanych za wczorajszy dzień to 39 tys. Mamy więc blisko 10 tys. spadku w liczbie zleceń z samej Podstawowej Opieki Zdrowotnej, co przekłada się na wyniki, które będziemy notować w tym tygodniu, ponieważ najwięcej testów wykonywanych jest ze zleceń od pacjentów objawowych z Podstawowej Opieki Zdrowotnej - powiedział.

Wojciech Andrusiewicz zapewnił, że wszystkie wykonywane testy antygenowe są raportowane na bieżąco w systemie EWP. - Do tej pory w Polsce wykonaliśmy ponad 70 tys. testów antygenowych - poinformował dodając, że w ciągu ostatniej doby w raportach pojawiły się informacje o ponad 6 tys. testach antygenowych zakończonych wynikiem negatywnym i blisko 1 200 - pozytywnym.

Raportowane na bieżąco są również wyniki testów komercyjnych. Jak przekazał rzecznik, od 5 listopada zarejestrowano blisko 25 tys. wyników dodatnich testów komercyjnych.

- W związku z tym, że liczba pacjentów objawowych jest w naszych przychodniach coraz mniejsza, a co za tym idzie coraz mniej pacjentów jest kierowanych na testy przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia będzie przekazywało w najbliższych tygodniach testy antygenowe również do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, by tymi testami antygenowymi, które da się przeprowadzić w ciągu 15 minut, testować również pacjentów, którzy nie do końca może mają objawy, ale zgłaszają się do Podstawowej Opieki Zdrowotnej z pewnymi problemami zdrowotnymi - oświadczył Andrusiewicz.

Szczegóły programu ma w środę przedstawić minister zdrowia Adam Niedzielski.