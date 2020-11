Sondaż: W jak licznym gronie Polacy mają zamiar spędzić święta Bożego Narodzenia?

Paragraf 26 ust. 11 pkt 2 rozporządzenia z 26 listopada w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów dopuszcza organizowanie imprez i spotkań do pięciu osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie. Do limitu nie wlicza się organizatorów oraz domowników. Oznacza to, że w czasie Wigilii w rodzinnym spotkaniu oprócz domowników może brać udział jedynie pięć innych osób.

Rozporządzenia ma związek z sytuacją epidemiczną w kraju.

- Przed nami jest okres Świąt Bożego Narodzenia., to moment, w którym rodziny się spotykają, dlatego szczególnie chcę zaapelować już dzisiaj, żeby to były spotkania w gronie małych rodzin, tych z którymi mieszkamy, żeby nie przemieszczać się pomiędzy miastami, bo od naszej dyscypliny będzie zależało to jak ostre będą musiały być restrykcje potem. Dlatego rozpoczynamy te 100 dni solidarności, które pomogą nam lepiej przetrwać okres najbliższych miesięcy - mówił 21 listopada premier Morawiecki.



W czasie wiosennej fali epidemii o ograniczenie spotkań rodzinnych władze apelowały w czasie Wielkanocy.