Minister zdrowia: Zbliżamy się do stabilizacji liczby zakażeń

- Jeśli popatrzymy na trendy, to wzrost stopniowo maleje. Mamy do czynienia z coraz mniejszymi przyrostami - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do rozwoju epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce.