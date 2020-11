Koronawirus w Polsce: Mniej wykrytych zakażeń, mniej testów niż w poprzedni czwartek

Liczba testów przeprowadzonych w ten czwartek (ok. 57,2 tysiąca) była niższa od liczby testów przed tygodniem - 67,1 tysiąca (to spadek dobowej liczby testów tydzień do tygodnia o 14,75 proc.).

Tydzień temu liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby w Polsce w porównaniu do czwartku przed dwoma tygodniami wzrosła o 6987 co oznaczało wzrost liczby zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia o 34,66 proc.

Wzrost liczby zakażeń 5 listopada (27 143) był największym od początku epidemii czwartkowym wzrostem liczby zakażeń i drugim największym dobowym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce w ogóle.

W czwartek dwa tygodnie temu wzrost liczby zakażeń koronawirusem w Polsce w porównaniu do poprzedniego tygodnia wyniósł 8049, trzy tygodnie temu - 4008, cztery tygodnie temu - 3819.

Oznaczało to, że z tygodnia na tydzień wzrosty - czwartku do czwartku - wynosiły - odpowiednio: 66,48 proc., 49,49 proc., 89,29 proc.

W czwartek 12 listopada resort zdrowia poinformował o 275 zgonach, 5 listopada - o 367, dwa tygodnie temu - o 301, trzy tygodnie temu o 168, cztery tygodnie temu o 91, a pięć tygodni temu o 76.