Mateusz Morawiecki: Nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny

W ciągu ostatniej doby wykryto w Polsce 22 683 zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 - tydzień temu, w czwartek, resort zdrowia informował o liczbie zakażeń o 4460 większej. Oznacza to spadek liczby wykrytych zakażeń o 16,43 proc.

Liczba testów przeprowadzonych w ten czwartek (ok. 57,2 tysiąca) była niższa od liczby testów przed tygodniem - 67,1 tysiąca (to spadek dobowej liczby testów tydzień do tygodnia o 14,75 proc.).

W czwartek wieczorem głos w sprawie obecnej sytuacji w kraju zabrał premier Mateusz Morawiecki. "W tym tygodniu, pierwszy raz od dwóch miesięcy, liczba zakażeń zaczęła spadać. Choć stosunek zakażonych - 65/100 000 mieszkańców to wciąż dużo, to jednak pierwszy sygnał stabilizacji i dowód, że nasza strategia i obostrzenia zaczynają przynosić skutek" - przekazał szef rządu.

W praktyce oznacza to, że rząd nie zdecyduje się w tym tygodniu na wprowadzenie narodowej kwarantanny.