Dr Sutkowski: Zakażeni nie zgłaszają się do lekarzy i roznoszą pandemię

- Nie możemy się przyzwyczajać do tak ogromnej liczby ludzi umierających z powodu COVID-u (w środę resort zdrowia informował o 603 zgonach z powodu COVID-19). Ta liczba jest efektem tego co działo się 10-14 dni temu. Jeśli dziś mamy 19 tysięcy zakażeń, to za 14 dni będziemy mieli zgonów mniej, ale wciąż dramatycznie dużo - mówił dr Sutkowski.

- Mniejsza liczba testów nie powinna nas uspokajać - bo mamy jedno niepokojące zjawisko: niezgłaszania się pacjentów do lekarzy - dodał ekspert.