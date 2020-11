Koronawirus w Polsce: Jak zmieniła się liczba zakażeń w porównaniu wtorek do wtorku Fotorzepa, Robert Gardziński

Liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w ciągu ostatniej doby w Polsce w porównaniu do wtorku przed tygodniem wzrosła o 3064 co oznacza wzrost liczby zakażeń koronawirusem tydzień do tygodnia o 18,8 proc.