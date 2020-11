Koronawirus: Chiny zamykają granice przed Brytyjczykami i Belgami

Zakaz ma związek z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Europie - Belgia jest krajem z najwyższą liczbą zakażeń koronawirusem per capita na Starym Kontynencie. Z kolei w Wielkiej Brytanii liczba zgonów na COVID-19 jest najwyższa spośród wszystkich europejskich państw.

28 września Chiny zliberalizowały obowiązujące ograniczenia w swobodzie podróżowania do Państwa Środka pozwalając na wjazd do Chin wszystkim cudzoziemcom posiadającym ważne chińskie wizy lub prawo do pobytu w Chinach.

Zakaz wjazdu na teren Chin cudzoziemców władze w Pekinie wprowadziły w marcu, w pierwszej fazie pandemii. Chiny były krajem, w którym pojawiło się pierwsze na świecie duże ognisko epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 (w Wuhan).