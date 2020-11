Koronawirus: Jak daleko jest Polska od narodowej kwarantanny?

- Jeżeli epidemia dotknie w granicy 70-75 to wdrożymy zasady narodowej kwarantanny, czyli również ograniczenia w przemieszczaniu - mówił Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Premier mówił, że obecne obostrzenia (nauka zdalna w szkołach podstawowych, zamknięcie większości sklepów w galeriach handlowych, ograniczenie funkcjonowania hoteli) wprowadzane są przy poziomie 50 przypadków na 100 tys. mieszkańców w okresie 7 dni.

Według danych GUS z czerwca liczba mieszkańców kraju to 38 mln 354 tysięcy. Oznacza to, że 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców to poziom 19177 zakażeń na dobę. W środę wykryto w Polsce 24 692 zakażenia.

Poziom 75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców osiągniemy, gdy w ciągu tygodnia dobowa liczba zakażeń będzie wynosić średnio 28 765 zakażeń.

Cała Polska pozostanie strefą czerwoną do momentu, gdy liczba zakażeń będzie wynosić co najmniej 25 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w 7 dni. To średnia dobowa liczba zakażeń na poziomie 9588 zakażeń.

Cała Polska będzie żółtą strefą do momentu, gdy średnia liczba zakażeń w ciągu 7 dni będzie wynosić co najmniej 3835 zakażeń.

Do podziału regionalnego na strefy zielone, żółte i czerwone wrócimy, gdy średnia liczba zakażeń w ciągu 7 dni spadnie do poziomu 767 zakażeń.