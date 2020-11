Czechy zamykają granice dla Polaków

Obowiązuj godzina policyjna od 21 do 5. Poza tym czasem wychodzenie z domu musi być uzasadnione poważna potrzebą - pracą, niezbędnymi zakupami, wizytą u lekarza czy wyprowadzeniem psa.

Po kresie uspokojenia, epidemia wybuchła w Czechach ze zdwojoną siłą. W środę potwierdzono tam najwięcej zakażeń od początku pandemii - 15729.

W związku z tą sytuacją Czechy zamykają granice. Od 9 października na teren kraju nie będą mogli wjechać obywatele Polski, jako kraju wysokiego ryzyka.

Wyjątki dotyczą m.in. posiadaczy wizy długoterminowej lub zezwolenia na pobyt stały albo czasowy, członkowie rodzin obywateli Republiki Czeskiej lub osoby, których wjazd leży w interesie kraju.

Przyjazd do Czech dla osób wyżej wymienionych na okres powyżej 12 godzin (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu, poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h - pisze Onet.