Wiceminister zdrowia: Polska nie potrzebuje pomocy z Niemiec

Waldemar Kraska powiedział w rozmowie z radiową Jedynką, że przyszły tydzień będzie przełomowy pod względem liczby nowych zakażeń.

- To, co widzimy w prognozach i danych - jest jakieś światełko w tunelu. Jeżeli będziemy dalej postępować rozsądnie, to mam nadzieję, że następny tydzień może być przełomowy jeśli chodzi o liczbę zakażeń - mówił wiceminister zdrowia.