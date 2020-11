Koronawirus we Francji. Rekordowo wysoki wzrost liczby zakażeń

Francuskie ministerstwo zdrowia przekazało najnowsze informacje o stanie epidemii koronawirusa nad Sekwaną. W ciągu doby we Francji stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 u kolejnych 60 486 osób. To kolejny rekord liczby nowych przypadków odnotowany w ostatnim czasie we Francji - poprzedniego dnia było 58 046 zakażeń.

Jak przekazano, zmarło 828 osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby odnotowano 398 przypadków śmiertelnych w szpitalach, statystyki uzupełniono także o zgony zarejestrowane w domach opieki społecznej w ciągu ostatnich trzech dni (430). Liczba przypadków śmiertelnych wśród osób zakażonych SARS-CoV-2 wzrosła we Francji do 39 845.