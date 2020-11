Belgia: Dobra wiadomość - duży spadek liczby hospitalizacji z powodu COVID-19

3 listopada był dniem z największą liczbą hospitalizacji z powodu COVID-19 Belgii w czasie jesiennej fali epidemii koronawirusa w tym kraju.

Yves Van Laethem wyraził przekonanie, że właśnie 3 listopada osiągnięty został szczyt drugiej fali epidemii w Belgii - jeśli chodzi o liczbę hospitalizacji z powodu zakażenia.

Obecnie w szpitalach w Belgii z powodu COVID-19 przebywa ok. 6 948 zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. To o ok. 500 mniej niż 3 listopada.

W Belgii od pewnego czasu obowiązuje częściowy lockdown, który zdaje się przynosić pierwsze efekty - liczba osób przechodzących COVID-19 ostro znajdujących się na oddziałach intensywnej terapii w belgijskich szpitalach ustabilizowała się.