Greta Thunberg wraca ze swoim strajkiem do internetu

„Szkolny strajk numer 115. Wczoraj w Sztokholmie pojawiły się nowe zalecenia dotyczące Covid-19. Sytuacja się pogarsza, dlatego wróciłem do #ClimateStrikeOnline” - napisała na Twitterze Szwedka.

W związku ze wzrostem liczby zakażeń w kilku szwedzkich regionach - w tym w najbardziej zaludnionych obszarach, jak Sztokholm i Göteborg - mieszkańcom zalecono w czwartek powstrzymanie się od odwiedzania centrów handlowych, muzeów, bibliotek, basenów, klubów fitness i basenów, do 18 listopada.

Aktywiści klimatyczni na początku roku odpowiedzieli na wezwania do unikania masowych demonstracji, w związku z epidemią. W sierpniu jednak strajk wrócił z sieci do „realu”, przed szwedzkim parlamentem, z zachowaniem limitu 50 osób, na co pozwalały wprowadzone ograniczenia, dotyczące publicznych zgromadzeń.

W Szwecji 28 października zanotowano rekordowe prawie 3,4 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Obecnie w kraju jest prawie 100 tys. aktywnych przypadków, z czego stan kilkudziesięciu chorych oceniany jest jako krytyczny.

Protest „Piątki dla klimatu” trwa od sierpnia 2018 roku.