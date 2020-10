Trump vs Fauci. "Gdybym go słuchał, umarłoby 500 tysięcy"

79-letni Fauci jest jednym z najbardziej szanowanych naukowców w USA, w przeszłości współpracował zarówno z administracjami prezydentów z Partii Demokratycznej, jak i Republikańskiej.

Fauci i Trump różnią się w ocenie sytuacji epidemicznej w USA. Według Trumpa najgorsze Stany Zjednoczone mają już za sobą, dr Fauci ostrzega, że w obliczu sezonu jesienno-zimowego i wciąż wysokiej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w USA, sytuacja jest nadal poważna.

- Fauci to katastrofa. Gdybym go słuchał, mielibyśmy 500 tysięcy zgonów (z powodu COVID-19) - mówił Trump do członków swojego sztabu wyborczego.