Najwyższy od kwietnia wzrost liczby pacjentów z COVID-19 we Francji

Liczba osób zakażonych SARS-CoV-2, które zmarły, wzrosła we Francji o 262. We wtorkowym zestawieniu uwzględniono dane o zgonach z domów opieki z ostatnich kilku dni. Łączna liczba przypadków śmiertelnych to 33 885.

We francuskich szpitalach o 797, do 12 458, wzrosła liczba pacjentów z COVID-19. To najwyższy dobowy wzrost liczby hospitalizowanych od początku kwietnia.

2 177 osób cierpiących na chorobę wywołaną przez koronawirusa - o 78 więcej niż w poniedziałek - wymaga intensywnej terapii.