Francuski epidemiolog: Odrodzenie pandemii zaczęło się w sierpniu

Wiosną, w szczycie pierwszej fali epidemii, najwięcej zakażeń w ciągu doby wykryto we Francji 14 kwietnia - 32292.

W ciągu poprzedniej doby we Francji wykryto rekordowe, 41622 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - łącznie we Francji wykryto już ponad milion zakażeń koronawirusem od początku epidemii. W Europie więcej zakażeń wykryto jedynie w Hiszpanii.

Fontanet mówił w rozmowie z BFM TV, że władzom Francji udało się opanować epidemię do końca czerwca i aż do końca sierpnia liczba hospitalizowanych osób zakażonych koronawirusem utrzymywała się na niskim poziomie, co dawało ludziom złudne poczucie bezpieczeństwa.

- I był jeden zimny tydzień września i wszystkie wskaźniki znów stały się złe w całej Europie. Wirus rozprzestrzenia się lepiej w chłodzie, ponieważ więcej czasu spędzamy pod dachem - mówił doradca francuskiego rządu.

Obecnie we francuskich szpitalach przebywa 14032 chorych na COVID-19 - najwięcej od początku czerwca.

Fontanet podkreślał, że wprowadzane przez władze Francji obostrzenia dadzą efekt po ok. dwóch tygodniach.