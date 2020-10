Koordynator szpitala na Narodowym: Na pewno nie jestem chory

- Podczas spotkania z prezydentem zachowany był dystans. Nie ściskaliśmy sobie rąk. Mieliśmy maseczki. To ja bardziej nosiłem maseczkę dla prezydenta niż prezydent dla mnie. Jeśli tego by nie było, to rozumiem, że mogło powstać ryzyko zakażenia. Ale nic takiego się nie wydarzyło - relacjonuje.

- Dłuższe przebywanie w jednym pomieszczeniu z osobą chorą jest potencjalnym ryzykiem. Ale nie jest bezpośrednim powodem do poddania się kwarantannie. Ja na pewno nie jestem chory - dodał dr Zaczyński.