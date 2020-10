Antycovidowy protest w Warszawie. Policja użyła gazu

Organizatorzy wydarzenia poinformowali, że ich marsz to "sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu".

"O 12.00 na pl.Defilad w Warszawie demonstracja anty-CoVidowska. Jest jeden powód, dla którego muszę tam się pojawić: właśnie "rząd" (dla mojego dobra, oczywiście) zakazał 70-latkom wychodzenia z domów!! Tak jawnego łamania zasady "Każdy jest kowalem swojego losu" - nie zdzierżę" - zapowiadał swoją obecność Janusz Korwin-Mikke.

Organizatorzy przekonywali również, że od obecności w centrum Warszawy zależy "wolność twoja i twoich dzieci".

Około godziny 13:30 policja na miejscu użyła gazu pieprzowego. Część uczestników protestu obezwładniono.