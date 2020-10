Epidemia w Iranie: Śmierć na COVID co pięć minut. Szpitalom brak zasobów AFP

Szpitalom w wielu irańskich prowincjach zaczyna brakować zasobów do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 - alarmują irańskie władze. Codziennie w Iranie umiera obecnie ok. 300 chorych na COVID-19, co oznacza, że osoba chora zakażona koronawirusem umiera w tym kraju co pięć minut.