Śmierć nauczycieli z powodu COVID-19. Łukasz Schreiber: Giną też w wypadkach

– Na bieżąco sytuacja jest analizowana. Na razie takiej decyzji nie ma z wielu powodów. Natomiast łącząc się w bólu z rodzinami ofiar, oczywiście jest to ogromna tragedia, ale pamiętajmy też, że pedagodzy giną np. w wypadkach samochodowych – powiedział Schreiber.

Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów stwierdził także, że „nie ma chyba żadnych dowodów na to, że taki a nie inny zawód wpłynął na to, że to się przyczyniło do ich śmierci” i oświadczył, że na razie nie ma decyzji o całkowitym zamknięciu szkół.