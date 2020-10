Korea Płd.: Nowe ognisko koronawirusa - szpital w Busan

Łącznie, od początku epidemii, w Korei Południowej wykryto 24988 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 439 zgonów z powodu COVID-19.

Połowa nowych zakażeń to zakażenia, do których doszło w Busan, portowym mieście na południu kraju, gdzie co najmniej 54 zakażeń koronawirusem jest związanych ze szpitalem dla seniorów.

Ponad 40 nowych zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wykryto na gęsto zaludnionym rejonie metropolitalnym Seulu, gdzie niewielkie ogniska koronawirusa pojawiają się w szpitalach, kościołach, szkołach i zakładach pracy.