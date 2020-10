USA: Nastolatek po COVID-19 potrzebował nowego serca

Jak mówił u nastolatka w związku z COVID-19 doszło do zaburzeń funkcji serca, co finalnie doprowadziło do sytuacji, w której musiał on przejść przeszczep.

O przypadku nastolatka informowała również 13 października rzeczniczka szpitala, Anita Kissee, która podkreślała, że przed zakażeniem koronawirusem chłopak był zdrowy.

Nie wiadomo jaki jest obecnie stan zdrowia chorego.

- Chociaż COVID-19 zazwyczaj nie ma konsekwencji dla większości osób, istnieje grupa ludzi, którzy chorują bardzo poważnie - podkreślił dr Bramwell. - Czasem tak poważnie, że potrzebują przeszczepu serca, a czasem (COVID-19) powoduje przewlekły problem, gdy osoba ma kłopoty z oddychaniem lub poruszaniem się po domu i powrotem do normalnej aktywności przez miesiące - dodał.