Prezydent Poznania: Dzieci ze szkoły przynoszą wirusa do domu Fotorzepa, Jerzy Dudek

- Sygnalizowaliśmy premierowi wzrost zakażeń spowodowany funkcjonowaniem szkół. Wnosiliśmy o to, żeby dyrektorom dać większą elastyczność i to wnosiliśmy wielokrotnie do premiera i ministra edukacji. Te działania są w dużym stopniu spóźnione - mówił w Polsat News prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak.