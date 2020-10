Kolejny rekord w Czechach. Blisko 10 tys. zakażeń na dobę

Liczba ofiar COVID-19 w Czechach w ciągu doby wzrosła o 58 do 1230.

Rząd czeski alarmuje, że przy tak szybkim wzroście liczby zakażeń pod koniec października w szpitalach może zabraknąć miejsc dla chorych na COVID-19.

W Pradze ma powstać specjalny szpital polowy, w którym leczeni będą zakażeni koronawirusem.

Z kolei przewodniczący Czeskiej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy z Czech pracujących za granicą, by wracali do kraju i pomagali w walce z epidemią.

Bawaria zaoferowała przyjęcie część pacjentów z Czech wymagających leczenia na oddziałach intensywnej terapii.