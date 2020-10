Biegły sadowy sprawdzi zwolnienie wystawione lekarzowi

Poselski projekt ustawy dotyczącej służby zdrowia zapowiedział w czwartek w rozmowie z Radiem Wnet wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Podkreślił, że akt prawny przyjmie formę projektu poselskiego „ze względu na szybkość procedowania". Terlecki mówił, że "są sprawy ważne, m.in. problem braku lekarzy, niechęć części środowiska, instytucji, organizacji lekarskich do wsparcia działań przeciwko pandemii".

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z Radiem Plus wyjaśnił, że "przepisy są po to aby jak najwięcej kadry medycznej zaangażować do walki z koronawirusem. Zaczynając od aspektu finansowego, czyli 175% wynagrodzenie z ostatniego miejsca pracy to duża zachęta, także klauzula dobrego Samarytanina".

Kraska dodał, że w ustawie znajdzie się przepisy, który zakłada, że jeżeli stan zdrowia lekarza nie pozwala na oddelegowanie, będzie to musiał potwierdzić biegły sądowy, lekarz. Do tej pory wystarczyło w takich przypadkach zwolnienie.

- Jestem lekarzem i myślę, że wszyscy lekarze są sumienni, nie robią czegoś takiego, ale nie zaszkodzi dodatkowy czynnik sprawdzający - powiedział wiceminister.