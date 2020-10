Minister zdrowia Adam Niedzielski: Szpital na Stadionie Narodowym planowany był już trzy tygodnie temu

- Jeżeli te działania i te obostrzenia, które wprowadziliśmy zaczną działać, to najpierw będziemy mieli do czynienia ze stopniowym spadkiem dynamiki wzrostu, a potem ze stopniową stabilizacją liczby zachorowań - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreślił, „w tym tygodniu wypłaszczenia nie należy się spodziewać”. - Jeżeli będzie się pojawiało, to myślimy o tym w perspektywie dwóch tygodni - ocenił.

Zapytany, czy jest zadowolony z utrzymywanej dyscypliny, stwierdził, że jest zadowolony z tego, że "dużo się zmienia w przeciętnym nastawieniu do obostrzeń i rygorów reżimu sanitarnego". - Jeżeli chodzi o noszenie maseczek, to dużo się zmieniło w perspektywie ostatniego miesiąca. Liczba scepytków, którzy nie wierzyli w to, że maseczki mogą skutecznie pomóc nam zahamować rozwój epidemii się po prostu zmniejsza - powiedział. - Teraz zwracanie uwagi na brak maseczki jest nagminne. Myślę, że nie wypada być bez maseczki tam, gdzie jest to niedopuszczalne - podkreślił.