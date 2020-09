Chiny: 39 dni bez zakażenia koronawirusem na terenie kraju

Nowe regulacje zawieszą obowiązujące od ok. miesiąca obostrzenia obejmujące niemal wszystkich cudzoziemców, którzy nie mogli w tym czasie przekraczać granic Chin (nie dotyczyło to dyplomatów i niektórych innych osób, w szczególnych okolicznościach).

Od poniedziałku cudzoziemcy mający ważną chińską wizę lub prawo pobytu w Chinach i prawo do podejmowania tam pracy będą mogli znów wjeżdżać do Państwa Środka. Granice Chin będą mogły też przekraczać osoby, które będą robić to ze względów rodzinnych.

Osoby, których prawo pobytu w Chinach wygasło, będą mogły starać się o jego przedłużenie.