Londyn. Wielotysięczne protesty. Starcia z policją

Uczestnicy demonstracji protestowali przeciwko kolejnej fali obostrzeń, której wprowadzenie zapowiedział premier Boris Johnson.

Mają one obejmować m.in. ponowne ograniczenie funkcjonowania lokali gastronomicznych, nakaz noszenia maseczek w sklepach, wzrost kar za łamanie przepisów antycovidowych dla przedsiębiorców do 10 tys. funtów (taka kara została już nałożona - po raz pierwszy grzywnę w tej wysokości musi zapłacić organizator przyjęcia weselnego z Manchesteru), zwiększenie kary ze 100 do 200 funtów za łamanie tzw. reguły sześciu - maksymalnej liczby osób uczestniczących w spotkaniu towarzyskim.