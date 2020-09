Zakażenie po COVID. Czy szczepionka będzie skuteczna?

Pacjent, o którym mowa, miał być pensjonariuszem domu opieki w wieku ok. 60 lat. Za pierwszym razem zakaził się koronawirusem od pracownika domu opieki, który wrócił z infekcją z Filipin.

Opisywany przez badaczy przypadek dotyczy pacjenta z Seattle, który przeszedł ostro COVID-19 w marcu po czym w sierpniu znów trafił do szpitala - tym razem był zakażony zmutowanym szczepem wirusa SARS-CoV-2.

W marcu, w związku z zakażeniem koronawirusem, u pacjenta (jego płci nie podano) rozwinęło się ostre zapalenie płuc. W szpitalu spędził ponad miesiąc.

Po powrocie do zdrowia pacjent trafił do nowego domu opieki. W sierpniu jego stan zdrowia znowu się pogorszył - i po dwóch tygodniach kaszlu i ogólnego osłabienia trafił do szpitala, gdzie znów stwierdzono u niego zakażenie.

Tym razem pacjent zakażony był innym szczepem wirusa niż za pierwszym razem.

Zespół Goldmana odkrył, że w przypadku drugiego zakażenia właściwa reakcja odpornościowa organizmu pacjenta pojawiła się dopiero po 18 dniach co sugeruje, że przeciwciała, które pojawiły się przy pierwszej infekcji nie chroniły pacjenta przed reinfekcją.

Jednocześnie badacze podkreślają, że przebieg drugiego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 był u pacjenta łagodniejszy.

Przypadki reinfekcji są istotne - jak pisze "South China Morning Post" - ponieważ niemal wszystkie szczepionki na COVID-19, nad którymi trwają prace, opierają się o szczep koronawirusa wyziolowany w Wuhan.

Skuteczność szczepionek ma opierać się na wytworzeniu, w wyniku podania szczepionki, przeciwciał chroniących przed zakażeniem koronawirusem.