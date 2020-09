USA: Zakażenie wykryto u 500 tys. dzieci. 103 zmarły

W ciągu dwóch tygodni - między 20 sierpnia a 3 września - w USA wykryto ponad 70 tys. zakażeń u dzieci co oznacza wzrost liczby zakażeń wykrytych wśród osób niepełnoletnich o 16 procent.

Stojąca na czele AAP dr Sara Goza podkreśla, ze liczby te "przypominają dlaczego należy traktować koronawirusa poważnie".

- Podczas gdy wciąż wiele nie wiadomo o COVID-19, to co wiemy to fakt, że rozprzestrzenianie się wirusa wśród dzieci jest odbiciem tego, co dzieje się w danej społeczności - stwierdziła dr Goza.