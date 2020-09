Dania: Od czwartku trzeba będzie liczyć klientów w barach

Nowe obostrzenia wchodzą w życie 17 września i mają obowiązywać do 1 października. Ich celem jest spowolnienie rozprzestrzeniania się w Danii koronawirusa SARS-CoV-2.

Wprowadzenie obostrzeń w Kopenhadze i jej sąsiedztwie ma iść w parze z większą obecnością policji w miejscach, wokół których skupia się nocne życie.

Do 1 października klienci wchodzący do baru i restauracji w Kopenhadze i okolicznych gminach będą musieli mieć na sobie maskę wchodząc do lokalu, lub udając się w nim do toalety. Maski nie będą wymagane tylko po zajęciu miejsc siedzących. Kelnerzy i zarządzający restauracją będą musieli nosić maski krążąc między klientami. Z nakazu zwolnione będą dzieci.