Epidemia w Indiach: Po 5 miesiącach w Delhi znów jeździ metro

Metro w Delhi przed epidemią przewoziło codziennie ok. 4,6 mln pasażerów.

Mimo rosnącej liczby zakażeń władze Indii kontynuują odmrażanie gospodarki kraju, która mocno ucierpiała w wyniku zamrożenia w związku z epidemią.

W ramach odmrażania gospodarki w Delhi w przyszłym tygodniu mają zostać otwarte bary.

Metro w Delhi będzie uruchamiane stopniowo (cała sieć metra liczy tu 389 km) przez tydzień. Pierwsza uruchomiona zostanie linia żółta, licząca 37 stacji łącząca północne Delhi z satelickim miastem Gurgaon. To najstarsza linia, przewożąca jednocześnie najwięcej pasażerów - przed epidemią było to ok. 1,45 mln pasażerów dziennie.

W pierwszej fazie uruchamiania metra pociągi będą kursować przez cztery godziny rano i cztery godziny wieczorem.

Pociągi mają stać na stacjach o 10-20 sekund dłużej, tak aby pasażerowie mogli spokojnie zająć w nich miejsca bez tłoczenia się przy wejściu.

Ponadto pociągi mają omijać przystanki w częściach miasta z dużą liczbą zakażeń koronawirusem oraz tych, w których mieszkańcy nie przestrzegają zasad dystansu społecznego.