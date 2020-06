Sośnierz: Gdybyśmy poszli modelem aktywnym, to w ciągu 30-40 dni można by epidemię stłumić

Sośnierz zauważył w środę w TVN24, że „Europa choruje dwojako”. - Wyraźnie to w tej chwili widać, że państwa wschodniej części, dawnego bloku komunistycznego, w tej części Europy, mają zupełnie inną zakażalność i śmiertelność w tej chorobie, niż w stosunku do krajów zachodniej Europy. Tam to jest kilkanaście razy większe i to dotyczy wszystkich krajów, niezależnie od tego, jak sprawny by tam nie był rząd. To wygląda tak, że dwie populacje tutaj w różny sposób chorują - tłumaczył.

- Z czym się to wiąże? Trudno w tej chwili powiedzieć. Ale wielu sądzi, że to z powodu obowiązku szczepień, który występował w tej części Europy i dlatego my chorujemy inaczej. My się mniej zakażamy, mniej umieramy - i całe szczęście, że tak właśnie jest. Ale dlatego porównywanie jest trudne. Powinniśmy się porównywać bardziej wewnątrz tego bloku, a to czasem już tutaj wygląda dla nas nie najlepiej - dodał poseł Porozumienia.