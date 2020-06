Po 24 dniach wirus wrócił do Nowej Zelandii AFP

W Nowej Zelandii po raz pierwszy od 24 dni wykryto dwa nowe zakażenia koronawirusem - podaje BBC. Oba zakażenia dotyczą osób, które w ostatnim czasie przybyły do Nowej Zelandii z Wielkiej Brytanii. Oba przypadki są ze sobą związane - podają nowozelandzkie media. Zakażeni mieli otrzymać specjalną zgodę na wyjazd do Wielkiej Brytanii, by wziąć udział w pogrzebie.