Chiny: Od sześciu dni w Pekinie wykrywane są zakażenia

We wtorek władze stolicy Chin podniosły poziom zagrożenia COVID-19 w mieście do drugiego stopnia na czterostopniowej skali (poziom pierwszy jest najwyższy, poziom czwarty - najniższy). Zaledwie 10 dni wcześniej poziom zagrożenia obniżono do poziomu trzeciego.

Przed ubiegłym czwartkiem w Pekinie nie stwierdzano lokalnych zakażeń koronawirusem od niemal dwóch miesięcy.

27 osiedli w Pekinie uznano za obszary "średniego ryzyka". Jedno osiedle, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie targu Xinfadi uznano za obszar wysokiego ryzyka.

W związku z podniesieniem poziomu zagrożenia COVID-19 w Pekinie zamknięte pozostaną przedszkola, szkoły podstawowe i licea. Mieszkańcy obszarów uznanych za obszary wysokiego ryzyka poddawani są kwarantannie i testowani na obecność koronawirusa.

Chińskie media państwowe zapewniają, że w odróżnieniu od Wuhan, gdzie na przełomie grudnia i stycznia pojawiło się pierwsze duże ognisko epidemii również skupione wokół targu z żywnością, w Pekinie od początku zlokalizowano źródło zakażeń w związku z czym władzom łatwiej jest kontrolować sytuację.