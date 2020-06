Covidowi rekordziści znad Zatoki Perskiej

W Katarze zmarło 40 osób z prawie 60 tysięcy zakażonych (to daje 14 przypadków na milion mieszkańców, czego kraje Europy Zachodniej mogłyby pozazdrościć, Belgia ma 820, Hiszpania, Włochy i Wielka Brytania ponad 550).

WIĘCEJ TYLKO W MONAKO

W przeszło trzy razy ludniejszych Zjednoczonych Emiratach Arabskich przypadków zakażenia jest prawie 36 tys., z czego zmarło 269. Kraj ten przeprowadził testy na prawie 22 procentach mieszkańców, lepszy wynik na świecie ma tylko malutkie księstwo Monako. A uważane za przodownika Niemcy przetestowały 4,5 raza mniej (Polska prawie 10 razy mniej).

Zdecydowana większość zakażonych to gastarbeiterzy z biednych krajów Azji, co nie jest dziwne, bo stanowią znaczną część mieszkańców we wszystkich arabskich monarchiach nad Zatoką Perską.

Rodowici Katarczycy mający obywatelstwo to zaledwie jedna dziewiąta mieszkańców emiratu (których w sumie jest według świeżutkich, bo opublikowanych trzy dni temu przez miejscowy urząd planowania i statystyki danych - 2,808 mln). Najwięcej imigrantów wykonujących najprostsze prace pochodzi z Indii i Nepalu.