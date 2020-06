Brazylia: Drugi dzień z rzędu z rekordową liczbą ofiar COVID-19

W ciągu doby w Brazylii wykryto też 28633 nowe zakażenia koronawirusem - łącznie, od początku epidemii wykryto ich 584016. Tylko w USA wykryto więcej zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

O rekordowej liczbie ofiar COVID-19 poinformowały też władze stanu Rio de Janeiro, gdzie w ciągu doby na COVID-19 zmarły 324 osoby (od początku epidemii 6010). W stanie wykryto też 2508 nowych zakażeń (od początku epidemii - 59240).

Tymczasem władze miasta Rio de Janeiro podjęły decyzję o częściowym odmrożeniu gospodarki począwszy od 3 czerwca. Burmistrz miasta, Marcelo Crivella stwierdził jednocześnie, że Rio de Janeiro "wróci do normalności" dopiero na początku sierpnia.

Z kolei władze stanu Sao Paulo przewidują, że liczba zakażeń koronawirusem wykrytych w tym stanie (dotychczas 123483) może się podwoić do końca czerwca. Według najnowszych szacunków do 1 lipca liczba zakażeń wykrytych w tym stanie wzrośnie do 190-265 tysięcy.

We wtorek na terenie stanu Sao Paulo na COVID-19 zmarło 327 osób (od początku epidemii - 5188).

WHO uważa obecnie obie Ameryki za epicentrum pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W Ameryce Łacińskiej - obok Brazylii - najciężej doświadczonymi przez epidemię krajami są Peru, Chile i Meksyk - we wszystkich tych państwach wykryto ponad 100 tys. zakażeń koronawirusem.