Nowe ognisko epidemii. 80 zakażonych w szpitalu w Sieradzu

Prezydent Sieradza Paweł Osiewała poinformował, że w poniedziałek zostanie zwołany sztab kryzysowy, na którym mają być podjęte stosowne decyzje w sprawie pojawienia się nowych ognisk epidemii.

"Już teraz proszę Was byście na siebie uważali. Wiem, że każdy z nas chciałby już wrócić do normalności ale my dla naszego bezpieczeństwa musimy sami narzucić sobie obostrzenia" - zaapelował prezydent.