Minister: Nie traktujcie Włoch jak kolonii trędowatych

- Nie akceptujemy umieszczania na czarnej liście - napisał na Facebooku minister spraw zagranicznych Luigi Di Maio. Zapowiedział, że służby dyplomatyczne kraju już planują spotkania z przedstawicielami innych państw.

- Jeśli ktoś myśli, że może traktować nas jak kolonię trędowatych, powinien wiedzieć, że nie będziemy się na to godzić - dodał.

Włochy odnotowały trzecią co do wielkości liczbę zgonów z powodu koronawirusa na świecie - ponad 33 tys. osób zmarło od 21 lutego. To również szósty na świecie kraj pod względem liczby zakażeń. Było ich do tej pory ponad 232 tys.

W maju liczba zgonów i nowych potwierdzonych przypadków stale spada, dlatego rząd postanowił zacząć likwidować wprowadzone obostrzenia.