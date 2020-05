Sondaż: 43 proc. respondentów uważa, że epidemii w Polsce nie udało się opanować

Od 4 maja w Polsce łagodzone są kolejne obostrzenia wprowadzone z epidemią koronawirusa. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że jest to możliwe, ponieważ epidemia znalazła się w Polsce pod kontrolą. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił niedawno, że epidemia znajduje się w Polsce w fazie spadkowej poza trzema województwami: śląskim, wielkopolskim i łódzkim.

Od 19 czerwca kibice będą mogli oglądać mecze Ekstraklasy i żużlowej Ekstraligi z trybun (zajętych będzie mogło być do 25 proc. miejsc).

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy ich zdaniem epidemia w Polsce została opanowana.

Na tak zadane pytanie odpowiedzi "Tak" udzieliło 12,9 proc. ankietowanych.

33,8 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi "Tak, ale możliwa jest druga fala epidemii". Łączny odsetek twierdzących odpowiedzi na pytanie o opanowanie epidemii wyniósł więc 46,7 proc.

Odpowiedzi "Nie" udzieliło 43 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 10,3 proc. ankietowanych.

- Po 47% kobiet i osób w wieku do 24 lat uważa, że epidemia koronawirusa w Polsce nie została opanowana. Prawie połowa badanych o takim zdaniu to osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (49%), zarabiający 2001-3000 zł (48%) i mieszkający w mieście 20-99 tys. (47%) lub w mieście 200-499 tys. (47%) mieszkańców. Co trzeci badany uważa, że sytuacja została opanowana, ale możliwa jest druga fala epidemii. Różnice pod względem zmiennych demograficznych w tej kwestii są nieznaczne - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.