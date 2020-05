Włochy otworzą granice 3 czerwca. Nie będzie kwarantanny

13 maja Conte odrzucił propozycję, by stworzyć "turystyczne korytarze" pomiędzy państwami UE z podobną sytuacją epidemiologiczną.

- Nie zaakceptujemy dwustronnych umów w UE, które mogą stworzyć uprzywilejowane kanały turystyczne - mówił wówczas premier Włoch.

- To by postawiło nas poza UE i nigdy na to nie pozwolimy - dodał Conte.

Już 16 maja Conte mówił, że jeśli "dane będą zachęcające" wówczas granice Włoch zostaną otwarte dla mieszkańców krajów strefy Schengen. Wówczas jednak nie wyjaśniał czy przybywający do Włoch ze strefy Schengen będą musieli poddawać się kwarantannie.

Z dzisiejszych słów Conte wynika, że kwarantanna nie będzie konieczna, a granice zostaną otwarte dla wszystkich obywateli państw UE, a także mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Conte nie powiedział co się stanie, jeśli po otwarciu granic liczba zakażeń zacznie rosnąć.

- Musimy podjąć ryzyko, nie możemy zatrzymać się i czekać na szczepionkę - podkreślił Conte.

Przybywający do Włoch będą musieli zasłaniać nos i usta w miejscach publicznych, a także stosować zasady dystansowania społecznego.